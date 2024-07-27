Ümraniye'de son 5 yılda 63 park ve 92 spor sahası yapıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de son 5 yılda 63 park ve 92 spor sahası yapıldı

Ümraniye\'de son 5 yılda 63 park ve 92 spor sahası yapıldı

Ümraniye Belediyesi, son 5 yılda ilçeye 63 park ve 92 spor sahası yaparak, gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sundu. Ayrıca, mevcut sahaların kalitesi artırıldı ve 37 parkta revizyon çalışmaları yapılarak kullanım ömrü ve kalitesi yükseltildi. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini amaçladıklarını belirterek, yeşil alanları ve spor tesislerini artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

27.07.2024 11:55
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Ümraniye Belediyesince, son 5 yılda ilçeye 63 park ve 92 spor sahası yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki spor tesisleri ve yeşil alanlar son 5 yılda büyük ölçüde artırıldı.

Ümraniye Belediyesi, bu süreçte 69 çok amaçlı saha ve 23 halı saha yaparak, gençlerin ve sporseverlerin hizmetine sundu. Bu sahalar, futbol, basketbol ve voleybol gibi birçok spor dalına uygun olarak tasarlandı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla mevcut sahaların kalitesi de artırıldı.

Belediyenin yeşil alanlara yaptığı yatırımlar sayesinde, Ümraniye'de doğa ile iç içe yaşam alanları genişledi. Son 5 yılda ilçeye 63 yeni park kazandırıldı. Bu parklar, modern oyun alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları ile donatılarak hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

İlçedeki 37 parkta da revizyon çalışmaları yapılarak, parkların kullanım ömrü ve kalitesi yükseltildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini amaçladıklarını, bu doğrultuda yeşil alanları ve spor tesislerini artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Sadece ilçenin bugünü için değil geleceği için de çalışmaları gerektiğini ifade eden Yıldırım, çocukların ve gençlerin sporla tanışması ve aktif bir yaşam sürmesi için sundukları imkanların, Ümraniye'nin daha sağlıklı ve dinamik bir topluma dönüşmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de son 5 yılda 63 park ve 92 spor sahası yapıldı - Son Dakika

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