Umut Ali'nin Deniz Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Umut Ali'nin Deniz Hayali Gerçekleşti

Umut Ali\'nin Deniz Hayali Gerçekleşti

Hakkari'de bedensel engelli Umut Ali, Antalya'da denizi görmenin mutluluğunu yaşadı.

15.11.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yaşayan ve tanı konulamayan genetik hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan 9 yaşındaki Umut Ali Baltuk'un deniz görme hayali, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Şemdinli ilçesinde Esma ve Ferhat Baltuk çiftinin üçüncü çocukları Umut Ali, tanı konulamayan genetik hastalığı nedeniyle bedensel engelli oldu.

Vücut dengesini sağlayamayan ve konuşmakta da güçlük çeken Umut Ali, sadece televizyondan gördüğü Antalya'yı ve denizi görmeyi hayal etmeye başladı. Baba Baltuk, oğlunun hayalini gerçekleştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının "Hayalim Gençlik Merkezi ile Hayat Buluyor" projesine başvurdu.

Muratpaşa Gençlik Merkezi yetkilileri başvuru üzerine harekete geçerek minik Umut Ali'yi baba ve ablası Masal Baltuk'un refakatinde uçakla Antalya'ya getirdi. Antalya'da ilk defa denizi gören Umut Ali, büyük mutluluk yaşadı.

Deniz kenarında uzun süre kumla oynadı

Denize giren, uzun süre dalgalar ve kumla oynayan Umut Ali, tekne turu yaptı, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Baba Ferhat Baltuk, Umut Ali'nin 1 yaşına kadar herhangi bir sağlık problemi olmadığını söyledi.

Oğlunun 1 yaşından sonra dengede duramadığını, oturamadığını fark ettiğini aktaran Baltuk, "Birçok hastane gezdik. Tetkiklerimiz yurt dışına gönderildi ama tanı konulamadı. Dünyada bizim gibi 4 ailede bu hastalığın göründüğünü söylediler. Oğlumun zihinsel bir sıkıntısı yok ama bedensel rahatsızlığı var. Yutkunmakta da sıkıntı yaşadığı için konuşmakta da zorlanıyor." diye konuştu.

Oğlunun Antalya'nın fotoğrafını görünce bile heyecanlandığını anlatan Baltuk, "Uçağa binmeyi, tekneye binmeyi, denizi görmeyi çok istiyordu. Hepsini yaptı. Deniz kenarında güle güle oynadı. İnanılmaz derecede mutlu oldu. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Muratpaşa Gençlik Merkezi ekip lideri Ahmet Selçuk Yılmaz da Umut Ali'nin hayalini öğrenir öğrenmez gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Özel isteği zaman kaybetmeden gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Bizim için de unutulmaz anlar yaşandı. Onun yüzündeki mutluluk, projenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik, Hakkari, antalya, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umut Ali'nin Deniz Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:57:20. #1.13#
SON DAKİKA: Umut Ali'nin Deniz Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.