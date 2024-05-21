UNEP/MAP Koordinatörü: İklim değişikliği için yaşam tarzınızı değiştirin - Son Dakika
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UNEP/MAP Koordinatörü: İklim değişikliği için yaşam tarzınızı değiştirin

UNEP/MAP Koordinatörü: İklim değişikliği için yaşam tarzınızı değiştirin

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Koordinatörü Tatjana Hema, iklim değişikliğinin getirdiği çevre krizinin önüne geçebilmek için tüm insanlığın yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Hema, Akdeniz'de sıcaklık artışının çevre, ekonomi ve sağlık açısından büyük zorluklara sebep olduğunu belirterek, iklim değişikliğine uyum konusuna odaklandıklarını ve döngüsel ekonomiye geçişin önemine vurgu yaptı. Hema, karar vericilerin bilinçlendirilmesi ve tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

21.05.2024 11:05
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP/MAP) Koordinatörü Tatjana Hema, iklim değişikliğinin getirdiği çevre krizinin önüne geçebilmek için tüm insanlığın yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Akdeniz Yeşil Haftası etkinlikleri için İstanbul'a gelen Hema, AA muhabirine iklim değişikliği ve Akdeniz'e etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hema, UNEP/MAP'ın 21 Akdeniz ülkesi ve Avrupa Birliği olmak üzere Barselona Sözleşmesi'ne imza atan tüm taraflar arasında işbirliği yoluyla öngörülen tedbirler; biyolojik çeşitliliğin korunmasını, ekosistemin korunmasını, deniz koruma alanlarının oluşturulmasını, tehlike altındaki türlerin korunmasını, kara kökenli veya deniz taşımacılığından kaynaklanan kirliliğin önlenmesini ele aldığını söyledi.

Gerçekleştirdikleri son iki toplantıda çok önemli kararlar aldıklarının altını çizen Hema, alınan kararların uygulamaya geçirilmesine ilişkin "Çok güçlü bir taahhüt var ancak kararların uygulanabilmesi için desteğe ihtiyaç var. İşte bu nedenle UNEP/MAP olarak, kararın uygulanması için ülkelere gerekli teknik ve mali desteği sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sahip olduğumuz yaşam tarzı sürdürülebilir değil"

Hema, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz'de durumun bir hayli sıkıntılı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akdeniz'de sıcaklık diğer bölgelere kıyasla daha hızlı artıyor. Bu da tabii ki çevre, ekonomi ve sağlık açısından bölge için büyük zorluklara sebep oluyor. Dolayısıyla kesinlikle önlem almamız gereken bir durum söz konusu. Elbette iklim değişikliği küresel bir olgu ve küresel düzeyde pek çok adım atılıyor ve Akdeniz de bunun bir istisnası değil."

Öncelikli olarak iklim değişikliğine uyum konusuna odaklandıklarını dile getiren Hema, bunun için halihazırda var olan stratejiyi revize etmeyi düşündüklerini, kaynak topladıklarını ve somut adaptasyon tedbirleri almak istediklerini aktardı.

"Kesinlikle yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor, aynı kalıplarla devam edemeyiz." diyen Hema, bunun da ancak eğitim ile mümkün olacağını ve sadece bugünün değil geleceğin de düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Hema, "Sahip olduğumuz yaşam tarzı sürdürülebilir değil. Bu zaten kanıtlanmış durumda ve bu nedenle döngüsel ekonomiye, sürdürülebilir tüketim ve üretime doğru ilerleme konusunda çok güçlü bir kararlılık var. Bu da çok iyi bir çaba gerektiriyor. UNEP/MAP Barselona Sözleşmesi olarak, dediğim gibi, odak noktamız denizi ve kıyıyı korumak için gerekli ve yeterli tedbirleri almaktır ancak buna çok izole bir şekilde bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Döngüsel ekonomi düşüncesiyle çalışmamız gerektiğine dair çok daha iyi bir anlayış var"

Karamsarlığa yer olmadığını söyleyen Hema, geç kalınmış olsa da gerekli dönüşümü sağlayabilmek için hala vakit olduğunun altını çizdi.

Hema, "Kirliliği en aza indirmek, atık oluşumunu en aza indirmek, enerji tüketimini en aza indirmek için önlemler alınmalıdır. Hepimizin üzerinde çalıştığı budur." dedi.

Tüm dünyanın söz konusu hedeflerin farkında olduğunun ve birlikte çalışılmaması durumunda bu hedeflere ulaşılamayacağının altını çizen Hema şunları kaydetti:

"Özellikle de son on yılda, özel sektör için çözümün sadece bir iş sahibi olmak, biraz kar elde etmek ve bunu yaparken çevreyi de yok etmek olmadığı konusunda çok daha fazla katılım ve çok daha iyi bir anlayış oluştuğunu düşünüyorum. Önleme düşüncesiyle, sürdürülebilirlik düşüncesiyle, döngüsel ekonomi düşüncesiyle çalışmamız gerektiğine dair çok daha iyi bir anlayış var."

Hema, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karar vericilerin bilinçlendirilmesi, halkın, kadınların, gençlerin, iş adamlarının, sanayinin bilinçlendirilmesi konusunda da pek çok çalışma yapıldı ve işler ilerliyor. Ancak dediğim gibi, üstesinden gelmek için hepimizin daha fazla çalışması gereken bir uygulama boşluğu var. Mesajım şu ki, bu sadece hükümetle olamaz, sadece vatandaşlarla olamaz, sadece iş dünyasıyla olamaz. Kendimizi adamamız ve birlikte çalışmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

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