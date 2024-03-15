UNFPA: Gazze'deki durum insanlık krizi

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NEW Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), " Gazze'de gördüğümüz insani kriz değil, insanlık krizi." açıklamasında bulundu.

UNFPA Filistin Temsilcisi Dominic Allen, Gazze'ye ziyaretinin ardından Kudüs'ten video konferans yoluyla New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Allen, Gazze'deki durumu "kabus" olarak tanımladı ve şiddetin yanı sıra dezenformasyonun da büyük sorun teşkil ettiğini belirterek, "Sizi temin ederim ki Gazze'deki durum tahayyül edebileceğiniz ve fotoğraflarda gördüğünüzden çok daha kötü." dedi.

Gazze'den ayrılırken 1 milyon kadın ve kız çocuğu için çok büyük korku ve endişe duyduğunu belirten Allen, Gazze'deki görüntüleri tarif dahi etmenin mümkün olmadığını, insanların aç ve çok zor durumda olduğunu söyledi.

Allen, özellikle Gazze'nin kuzeyinde durumun çok ciddi olduğunu, burada insanların her gün yaşam için büyük savaş verdiğini kaydetti.

"Gazze'de korku her yerde." ifadesini kullanan Allen, durumun özellikle hamile kadınlar için çok zor olduğunu ifade etti.

Allen, Gazze'de doktorların artık normal kiloda bir bebekle karşılaşmadığına, ölü doğumun yaygınlaştığına işaret ederek "Bu nedenle doktorlar ve ebeler de insani ateşkes istiyor." mesajını verdi.

Annelerin travma yaşadığını kaydeden Allen, "Çocukları, annelerinin kolları sarmalı, ceset torbaları değil." diye konuştu.

Allen, "Gazze'de gördüğümüz insani kriz değil, insanlık krizi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 434 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.