UNICEF: 1,1 Milyar Çocuk İklim Tehlikesinde - Son Dakika
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UNICEF: 1,1 Milyar Çocuk İklim Tehlikesinde

16.06.2026 14:01
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UNICEF, 1,1 milyar çocuğun en az 3 iklim tehlikesine maruz kaldığını açıkladı. Durum acil çözüm gerektiriyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde çocuk sayısının neredeyse yarısına denk gelen yaklaşık 1,1 milyar çocuğun en az 3 eş zamanlı iklim tehlikesine maruz kaldığını bildirdi.

UNICEF'in Su, Sanitasyon, İklim ve Çevre Veri Birimi Şefi Tom Slaymaker, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında UNICEF'in "Çocukların İklim Riski Raporu 2026" başlıklı raporunu paylaştı.

Raporda, kuraklık, aşırı sıcaklık ve sıcak hava dalgalarının, küresel olarak milyonlarca çocuğu tehlikeye atan en yaygın 3 iklim tehdidini oluşturduğu vurgulanarak, kıyı ile nehir selleri, yangınlar, kum ile toz fırtınaları ve tropikal fırtınaların da çocukların etkilendiği iklim tehditleri arasında yer aldığı belirtildi.

"Dünya genelinde çocukların neredeyse yarısı, yaklaşık 1,1 milyar çocuk halihazırda en az 3 eş zamanlı iklim tehlikesine maruz kalıyor. Bu durum çocukların sağlıklarını, eğitimlerini ve hayatta kalmalarını tehdit ediyor." ifadesine yer verilen raporda, dünyadaki hemen her çocuğun en az bir iklim tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 4 milyondan fazla çocuğun ise 6 eş zamanlı tehditle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Raporda, kuraklık, aşırı sıcaklık ve sıcak hava dalgalarının, iklim tehlikelerinin en yaygın kombinasyonu olduğuna ve 296 milyondan fazla çocuğun bu 3 koşulun tümüne maruz kalan bölgelerde yaşadığına işaret edildi.

"İkinci en yaygın kombinasyon olan kuraklık, aşırı sıcaklık ve tropikal fırtınalar ise dünya genelinde 115 milyondan fazla çocuğu bu örtüşen tehditlere maruz bırakıyor." ifadesi kullanılan raporda, Afrika'nın en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Sahel bölgesinde 4 milyondan fazla çocuğun sıcak hava dalgaları, aşırı sıcaklık ile kum ve toz fırtınaları tehdidiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Raporda, yüksek gelirli ülkelerin de örtüşen iklim şoklarından muaf olmadığı belirtilerek, İtalya'da 6 milyondan fazla çocuğun uzun süreli sıcak hava dalgalarına ve kuraklığa maruz kaldığı aktarıldı.

Öte yandan raporda, sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil çabalar gösterilmemesi halinde, iklim tehlikelerinin daha sık ve şiddetli hale geleceği, hükümet bütçeleri ve sistemleri üzerinde daha da büyük baskı oluşturacağı ve çocukların refahını tehdit edeceği uyarısı da yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Çocuk, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: 1,1 Milyar Çocuk İklim Tehlikesinde - Son Dakika

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