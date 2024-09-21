Üniversiteler Arası Ziyaret

Güncel

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Ünüvar'a bilgi verdi.

Ünüvar da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, NKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile Üniversite Genel Sekreter Vekili Öğr. Gör. Aykut Balcı yer aldı.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi yenileniyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde çalışmaları inceleyen Nallar, yenileme çalışmaları hakkında personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, üniversite öğrencilerine hizmet veren merkezde yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Nallar, ilçede her türlü hizmeti sunmaya gayret gösterdiklerini ve üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını aktardı.