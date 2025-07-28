UNRWA'dan Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNRWA'dan Acil Yardım Çağrısı

28.07.2025 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, Gazze'deki durum için BM üyelerine hareket etmeleri çağrısında bulundu, 'Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde' dedi.

NEW Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), BM üyesi ülkelere harekete geçme çağrısında bulunarak, "Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde." uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın açılışında UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini adına açıklama yapıldı.

Açıklamada, konferans devam ederken Gazze'de yaşamın yok edildiğine dikkati çekilerek, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesinden tüm nüfusa dayatılan insan eliyle açlığa kadar her gün bildirilen dehşet verici olaylar karşısında hepimiz dehşete kapılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahadaki UNRWA çalışanlarının Gazze'deki halkı "Ne ölü, ne canlı, yürüyen cesetler gibi" olarak tanımladığı aktarılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının da günde sadece küçük bir öğünle hayatta kalmaya çalıştığı ve iş başında açlıktan bayıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki insani yardım ekibinin hissettiği yorgunluk, kaygı ve yalnızlığın tarif edilemez boyutta olduğu ifade edilirken, "Yaşananlara yönelik öfke ve kınama sözleri artık yeterli değil. Derinleşen açlığı durdurmak ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için uzun süredir gecikmiş bir ateşkesin derhal uygulanması gerekiyor." vurgusu yapıldı.

"Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde"

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumun da endişe verici şekilde kötüleştiği uyarısı yapılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Gazze'deki yıkımı daha da ağırlaştıran bu tabloya ek olarak, Batı Şeria'nın ilhakı artık açıkça ilan edilmiş bir siyasi hedef haline gelmiş durumda. Aynı şekilde, UNRWA'nın Batı Şeria'daki faaliyetlerinin sona erdirilmesi de siyasi bir amaç olarak ortaya kondu. UNRWA operasyonlarını sonlandırmaya yönelik çabaların insani bedeline şimdiden tanık oluyoruz."

Açıklamada, UNRWA'nın ve sunduğu hizmetlerin çökmesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'ni daha da zayıflatacağı ve Gazze'de üstlenebileceği olası herhangi bir rolü tehlikeye atacağının altı çizildi.

Ajansın çöküşünün bu konferansın hedefleriyle tamamen çelişen biçimde siyasi bir çözüme ulaşma çabalarını baltalayacağı uyarısı yapılan açıklamada, UNRWA'nın her zaman geçici bir kurum olarak tasarlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın hala varlığını sürdürmesi ve gerekli olmasının, siyasi bir çözüme ulaşmadaki uzun vadeli başarısızlıklardan kaynaklandığı görüşüne yer verildi.

Barışın siyasi anlaşmalarla başlayabileceği ancak yalnızca insan haklarının hayata geçirilmesi ve insan onurunun eğitim, sağlık ve sosyal kalkınma yoluyla korunmasıyla sürdürülebileceği belirtilen açıklamada, "Eğer amacımız Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulmak ise, UNRWA bu yolda büyük bir değerdir. Gerçek anlamda, süreye bağlı bir siyasi süreç, ajansın hükümet benzeri hizmetlerini güçlendirilmiş ve hazırlıklı kamu kurumlarına devretmesine imkan tanıyacak. Bu süreç tamamlanana kadar ise Filistinlilerin mülteci statüsünün, kolektif tarihinin ve kimliğinin koruyuculuğunu sürdürecektir." denildi.

Açıklamada, BM üyesi ülkelere harekete geçme çağrısında bulunularak, "Milyonlarca insanın kaderi sizin ellerinizde." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var

20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
09:37
Şaşkına çeviren olay Kulübüne haber vermeden Rusya’ya imza attı
Şaşkına çeviren olay! Kulübüne haber vermeden Rusya'ya imza attı
09:37
nlü komedyen İstanbul’da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
nlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltına alındı
09:35
DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu üyeleri belli oldu
09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:25
’Kaç saattir çalışıyorsunuz’ sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
09:25
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 21:39:24. #7.11#
SON DAKİKA: UNRWA'dan Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.