UNRWA'dan İsrail'e Zorla Göç Uyarısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin enkazı üzerine inşa etmeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planladığı sözde "insani yardım kenti"nin "insanlıkla hiçbir ilgisinin olmadığını" belirtti.

UNRWA Dış İlişkiler Direktörü Tamara Alrifai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yere "insani şehir" adının verilmesinin "insanlık ilkesine bir hakaret" olduğunu belirterek "bunda hiçbir insani yön olmadığını, bu (sözde) şehrin insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmadığını" dile getirdi.

Alrifai, İsrail güçlerinin sıkı denetimi altında tutmak için Gazze'de ilk aşamada 600 bin Filistinlinin, ardından da tüm nüfusun (2 milyon 114 bin) dar bir alana sıkıştırılmasının, "daha önce dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak bilinen Gazze'yi, dünyanın en kalabalık ve en sıkı denetlenen açık hava hapishanesine dönüştüreceğini" vurguladı.

İsrail'in söz konusu planını kınayan Alrifai, bunun "Mısır sınırında Filistinliler için devasa, aşırı kalabalık kampların kurulmasına yol açacağı" konusunda uyardı.

Alrifai, "Bu büyük ölçekli zorunlu göçe sessiz kalıp suç ortaklığı yapamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkes sağlansa bile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini kontrol altında tutmak istediklerini belirterek Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi amacıyla bölgede sözde bir "insani yardım kenti" kurulması için orduya plan hazırlama talimatı verdiğini söylemişti.

Katz, sözde "insani yardım kenti"ne girenlerin tekrar çıkamayacağını da belirtmişti.

Bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Katz, Filistinlilerin bölgeye girdikten sonra ayrılmasına izin verilmeyeceğini söyleyerek tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu alana getirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.