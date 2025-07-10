UNRWA'dan İsrail'e Zorla Göç Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNRWA'dan İsrail'e Zorla Göç Uyarısı

10.07.2025 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA, İsrail'in Gazze'deki 'insani yardım kenti' planını insanlık dışı buldu ve kınadı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin enkazı üzerine inşa etmeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi planladığı sözde "insani yardım kenti"nin "insanlıkla hiçbir ilgisinin olmadığını" belirtti.

UNRWA Dış İlişkiler Direktörü Tamara Alrifai basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yere "insani şehir" adının verilmesinin "insanlık ilkesine bir hakaret" olduğunu belirterek "bunda hiçbir insani yön olmadığını, bu (sözde) şehrin insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmadığını" dile getirdi.

Alrifai, İsrail güçlerinin sıkı denetimi altında tutmak için Gazze'de ilk aşamada 600 bin Filistinlinin, ardından da tüm nüfusun (2 milyon 114 bin) dar bir alana sıkıştırılmasının, "daha önce dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak bilinen Gazze'yi, dünyanın en kalabalık ve en sıkı denetlenen açık hava hapishanesine dönüştüreceğini" vurguladı.

İsrail'in söz konusu planını kınayan Alrifai, bunun "Mısır sınırında Filistinliler için devasa, aşırı kalabalık kampların kurulmasına yol açacağı" konusunda uyardı.

Alrifai, "Bu büyük ölçekli zorunlu göçe sessiz kalıp suç ortaklığı yapamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkes sağlansa bile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini kontrol altında tutmak istediklerini belirterek Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi amacıyla bölgede sözde bir "insani yardım kenti" kurulması için orduya plan hazırlama talimatı verdiğini söylemişti.

Katz, sözde "insani yardım kenti"ne girenlerin tekrar çıkamayacağını da belirtmişti.

Bölgeye Filistinlilerin bir taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinliyi buraya sürmeyi hedeflediklerini aktaran Katz, Filistinlilerin bölgeye girdikten sonra ayrılmasına izin verilmeyeceğini söyleyerek tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu alana getirmeyi amaçladıklarını kaydetmişti.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 5 Temmuz'daki kabine toplantısında, Refah'ta sözde "insani yardım kenti" kurulması talimatı verdiğini aktarmıştı.

İsrail'in Hamas ile bir ateşkese varılsa bile Morag ve Philadelphi koridorlarıyla onların arasında kalan Refah kentinden çekilmeyeceği öne sürülmüştü.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya atılan Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etme fikri İsrail tarafından benimsenmiş, Netanyahu bu fikri hayata geçirmek için çalıştıklarını sık sık dile getirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan İsrail'e Zorla Göç Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek
15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:22:05. #7.13#
SON DAKİKA: UNRWA'dan İsrail'e Zorla Göç Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.