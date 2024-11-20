Uraloğlu, COP29'da Türk Pavilyonu'nu Ziyaret Etti

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- Bakan Uraloğlu, COP29'ta Türk Pavilyonu, İletişim Başkanlığı'nın ve Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti

BAKÜ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı katılmak üzere geldiği Bakü'de Bakü Olimpiyat Stadyum'unda kurulan Türk Pavilyonu, İletişim Başkanlığı'nın ve Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. COP29'a katılmak üzere Bakü'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında COP29'un düzenlendiği Bakü Olimpiyat Stadyum'unda kurulan Türk Pavilyonu, İletişim Başkanlığı'nın ve Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin stantlarını ziyaret etti. Stantları ziyaret eden Bakan Uraloğlu, görevlilerde faaliyetler hakkında bilgi aldı.