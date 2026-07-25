Uraloğlu: Milli Değerler Güç Kaynağımızdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız ölçüde, onları koruyup, kollayıp gelecek nesillere aktardığımız ölçüde, Allah'ın izniyle hiç kimse bizim sırtımızı yere getiremez, getiremiyor da çok şükür." dedi.

İl Müftülüğünce Hanife Hatun Camisi'nde 623 öğrenci için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in sadece okunacak kutsal bir metin olmadığını, doğumdan ölüme kadar bütün hayatın içerisinde yer aldığını söyledi.

Bunu uygulamaya gayret ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Biz, milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız ölçüde, onları koruyup, kollayıp gelecek nesillere aktardığımız ölçüde, Allah'ın izniyle hiç kimse bizim sırtımızı yere getiremez, getiremiyor da çok şükür. Bir taraftan hafızlarımızı yetiştirirken, onları milli ve manevi değerlerimizle donatırken diğer taraftan teknoloji noktasındaki gençlerimizi de yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, gençlerin aynı zamanda fen ilimlerinde çok iyi olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Bilim Merkezimizde 36 saatte gençlerimizin neler yapabildiklerini görmüştük. Her yolda biz ilerlemeye devam edeceğiz ama her ne iş yaparsak yapalım bize mutlaka inançlı, imanlı gençler lazım." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un nüfusuna göre en çok hafız yetiştiren illerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin ise Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberi olduğuna işaret ederek, "Onu okumak bir ibadet, onu anlamak ayrı bir ibadet, onunla hayatımızı süslemek ayrı bir şereftir." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim kurslarına önem verdiklerine değinen Şahin, şöyle devam etti:

"Çünkü bütün gençlerin, çocuklarımızın kalplerine, gönüllerine Allah sevgisini, peygamber sevgisini, vatan, bayrak sevgisini yerleştirmeye gayret ettiğimiz bu kurslarımız inşallah gelecekteki nesillerimize büyük bir katkıdır. Ondan dolayı 4-6 yaş kurslarımızı çok önemsiyoruz. Lütfen evlatlarınızı bu kurslara göndermekten mahrum etmeyiniz."

Duanın ardından sona eren icazet merasimine, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan, hafızlar, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.