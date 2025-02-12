Ürdün Barosu\'ndan İsrail Bayrağına Tepki

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Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı Velid el-Advan, "Filistinlilerin öldürülmesine tepki olarak" baro girişine konulan İsrail bayrağına basarak paylaşım yaptı.

Advan, başkent Amman'daki Ürdün Barosu girişinde yere çizilen İsrail bayrağına basmasıyla ilgili gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, Ürdün Barosu olarak "milli prensiplere sahip olduklarını" belirterek, ülkesine ve Filistin'e zarar veren her şeye karşı koymak için ülkeyi yöneten Haşimi Krallığı'nın her zaman arkasında olduklarını ifade etti.

"Filistin davasının yanında olduklarını" dile getiren Ürdünlü Avukat, şöyle devam etti:

"İsrail bir işgalcidir, Filistin davanın sahibidir, İsrail ordusu insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Sendika girişinin zeminine (İsrail) bayrak çizilmişti ve ben de üzerine bastığım bir fotoğraf çektim ve fotoğraf viral oldu. Bunu göğsümde bir onur nişanesi olarak taşırım. Bu bayrak, gerçek sahipleri Filistinliler olan bir toprağın işgalcilerini temsil ediyor."

"Eylemi, İsrail'in Filistinli masum insanları, çocukları, yaşlıları ve kadınları katletmesine yanıt olarak" yaptığını vurgulayan Advan, İsrail'in tüm uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti.