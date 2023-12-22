Ürdün\'de İsrail\'e Karşı Gösteri

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride "Abluka ABD'nin suçudur" sloganları atıldı.

Siyasi partilerin ve sendikaların çağrısı üzerine yaklaşık 2 bin kişi, ABD'nin Amman Büyükelçiliği yakınındaki Es-Suveyfiyye bölgesinde bulunan İbadu'r-Rahman Camisi önünde toplandı.

İsrail ve ABD'ye tepki gösteren göstericiler, "Gazze'ye kara köprüsü istiyoruz", "Düşmanın başı ABD", "Direniş bizim seçeneğimiz" ve "Abluka, Arap elleriyle işlenen Amerikan suçudur" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Gösteride sık sık "Ey (İsrail piyade tugayı) Golani, neredesin? Kassam senin gözünü kırar. Direniş senin gözünü kırar" ve "Ey Golani, ey korkak, bu ses Amman'dan...Lanet olsun Amerika'ya" ve "Abluka ABD'nin suçudur" gibi sloganlar atıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 471 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.