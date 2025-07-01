Ürdün'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Ürdün'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

01.07.2025 17:45
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Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası toplumu yardıma çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede Gazze'deki insani durumun "felaket boyutunda" olduğunu vurgulayan Safedi, "İsrail'in devam eden saldırganlığı ve yardım girişlerini engellemesi sonucunda Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kapsamında acil bir müdahale gerektiriyor. BM kuruluşları aracılığıyla yardımların gecikmeden ulaştırılması sağlanmalıdır" dedi.

Safedi, İsrail'in savaş suçu işlediğine dikkati çekerek, "İsrail'in Filistin halkının gıda ve ilaç gibi temel haklarını reddetmesi, uluslararası hukuka ve ortak insani değerlere aykırı açık bir savaş suçudur. Bu durum uluslararası toplum tarafından derhal ve etkili şekilde ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın Gazze dahil faaliyet gösterdiği 5 operasyonel bölgede üstlendiği vazgeçilmez rolünü hatırlatan Safedi, Ürdün'ün bu kuruma verdiği desteği sürdüreceğini vurguladı.

Safedi, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, kalıcı ve kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılması gerektiğine işaret ederek, bu doğrultudaki Mısır, Katar ve ABD öncülüğündeki diplomatik girişimlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'nde katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemlerle yürüttüğü saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası Adalet Divanının bu saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve kararlarını ise görmezden geliyor.

Devam eden saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 191 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu ve yüz binlercesi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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