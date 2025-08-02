Ürdün'den Gazze'ye Havadan Yardım - Son Dakika
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Ürdün'den Gazze'ye Havadan Yardım

02.08.2025 18:37
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Ürdün, İsrail ablukasındaki Gazze'ye 5 kez havadan insani yardım indirdi; 36 ton malzeme gönderildi.

Ürdün, İsrail ablukası nedeniyle kıtlık çeken Gazze Şeridi'ne gün içinde 5 kez havadan insani yardım malzemesi indirildiğini duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri, "bazı kardeş ve dost ülkelerin" katılımıyla, 5 kez Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirdi.

Söz konusu yardım paketlerinin, 36 ton ağırlığında olduğu ve operasyonun Gazze Şeridi'ndeki zorlu insani koşullar sürerken insani yardım çabalarını artırmak için uluslararası iş birliği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

AA muhabiri Gazze'ye havadan yardım indirme operasyonuna katıldı

Göreve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak katıldı. Yardım indiren uçaklardan birinde Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Leys el-Cuneydi de hazır bulundu.

Cuneydi, İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne paraşütle havadan insani yardım malzemesi indirme operasyonunu kayıt altına aldı, İsrail'in harabeye çevirdiği Gazze Şeridi'ni havadan görüntüledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı dün, BAE ve Ürdün'ün, Fransa, Almanya, İtalya ile İspanya'dan 7 uçağın katılımıyla Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi'ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

???????İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Havacılık, Politika, İsrail, Sağlık, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'den Gazze'ye Havadan Yardım - Son Dakika

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