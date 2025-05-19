Ürdün'den İsrail'e Saldırı Tepkisi - Son Dakika
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Ürdün'den İsrail'e Saldırı Tepkisi

Ürdün\'den İsrail\'e Saldırı Tepkisi

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı, uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

19.05.2025 20:30
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Ürdün, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun ve 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin, savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin hükümlerinin açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ürdün'ün Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını kesin bir şekilde reddettiği ve bunu şiddetle kınadığı ifade edildi.

Ürdün ayrıca, Gazze halkına temel hizmetleri sunan hayati tesislerin yıkılmasını ve İsrail'in açlıkla, kuşatmayı Filistinlileri göçe zorlamak için bir araç olarak kullanmasını da kınadı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki devam eden ihlallerinin bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması ve insani yardımların ulaştırılması için geçiş noktalarının açılması yönünde baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Rehabilitasyon ve Protez Hastanesine topçu saldırısı düzenlemişti.

Saldırılar nedeniyle aylarca hizmet dışı kalan ve birkaç gün önce yeniden faaliyete başlayan hastane, ikinci defa hizmet dışı kalmıştı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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