Ürdün'den İsrail'e Tepki

Ürdün, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun dün 3 Filistinliyi öldürdüğü saldırıya tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun saldırısına ilişkin, "Bu saldırılardan işgalci İsrail sorumludur. İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, İsrail hükümetinin şiddeti körükleyen politikalarının doğrudan bir sonucudur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı artan saldırılara tepki gösterildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların cezasız kaldığı, bu durumun onları daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti.

Kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.