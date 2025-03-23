Ürdün'den Lübnan'a Tam Destek

Ürdün, İsrail'in saldırılarına karşı mücadelede Lübnan ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Eymen es-Safedi ile Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Safedi, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının tüm hükümleriyle uygulanmasının gerekliliğine işaret ederek, "İsrail saldırıları karşısında Ürdün'ün kardeş Lübnan ile mutlak dayanışma içinde" olduğunu vurguladı.

Uluslararası hukuka, uluslararası insani normlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Safedi, uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti, 300'ü aşkın kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.