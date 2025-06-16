Ürdün, Gazze Krizine Dikkat Çekti

AMMAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve bunun insani sonuçlarının uluslararası gündemin merkezinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından pazar günü yapılan açıklamaya göre es-Safedi, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze krizinin bölgedeki istikrarsızlığın bir temel nedeni olmaya devam ettiğini ve bölge genelindeki gerilimi azaltmaya yönelik daha geniş çaplı çabaların bir parçası olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Bu açıklamalar, Gazze'deki sağlık yetkililerinin, kuşatma altındaki bölgede İsrail'in hava saldırılarının devam ettiği son 24 saatte 65 kişinin öldüğünü ve 315 kişinin yaralandığını bildirmesinin ardından geldi.

İki bakan, bölgesel gerilimi durdurmak ve İran nükleer meselesinin çözümü yolunda müzakereleri yeniden başlatmak için ortak çabalar konusunda görüştü.

Es-Safedi ve Tajani ayrıca Ürdün-İtalya ilişkilerinin gücüne dikkat çekerek ikili işbirliğini artırma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.