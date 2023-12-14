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Ürdün, İsrail askerlerinin Cenin'deki camiyi işgalini kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail askerlerinin Cenin'deki camiyi işgalini kınadı

Ürdün, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumasını 'fütursuz bir hareket' ve 'faillerinin cezalandırılması gereken bariz bir provokasyon' şeklinde değerlendirdi.

Ürdün, İsrail askerlerinin Cenin\'deki camiyi işgalini kınadı
14.12.2023 - 20:59,  Güncelleme: 21:00
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Ürdün, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumasını "fütursuz bir hareket" ve "faillerinin cezalandırılması gereken bariz bir provokasyon" şeklinde değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail güçlerinin, Cenin'deki bir camiyi işgaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampına devam eden baskınları ile bir grup İsrail askerinin bir camiye baskın düzenlemesi ve mikrofonla Talmud ayini yapmaları şiddetle kınanarak, bu durum "tüm insani ve ahlaki değerlere aykırı apaçık bir provokasyonu temsil eden fütursuz bir eylem" şeklinde nitelendirildi.

Ürdün'ün, "İsrail güçlerinin, uluslararası hukuk ve insan hakları kurallarını sürekli şekilde ihlal etmesini; dini mekanların kutsallığını ihlal ve suiistimal etmesini şiddetle reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.

Bu tür eylemlerin sadece nefret ve şiddetin körüklenmesine sebebiyet verdiği aktarıldı.

Bu tür eylemlerin kınanması, tekrarının önlenmesi ve faillerinin cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında uluslararası toplumu, "ihlallerin durdurulması, sivillerin yanı sıra ibadethane, hastane, okul gibi sivil alanlara korunma sağlanması" için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

İsrail askerlerinin, Cenin'de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okuması

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir da Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerlere övgüde bulunmuştu.

İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda şu ana kadar 11 Filistinliyi öldürdü.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, Filistinli sağlık ekiplerinin içeri girişini de kısıtlıyor.

Kaynak: AA
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