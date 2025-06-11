Ürdün, İsrail'in Saldırısını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün, İsrail'in Saldırısını Kınadı

11.06.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, İsrail'in hastane yakınındaki saldırısını kınayarak sağlık personelinin güvenliğinden sorumlu tuttu.

Ürdün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ürdün sahra hastanesinin yakınlarına düzenlediği ve Ürdünlü bir hemşirenin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınayarak, hastanede çalışan sağlık personelinin güvenliğinden Tel Aviv'i sorumlu tuttu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ürdün sahra hastanesinin yakınlarını hedef aldığı ve bir Ürdünlü hemşirenin yaralanmasına yol açan bombardımanının en sert şekilde kınandığı vurgulandı.

Saldırının, uluslararası hukukun, uluslararası insancıl hukukun ve özellikle de 1949 tarihli Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirildiği açıklamada, hastanede çalışan sivillerin ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, hastane ve personelini tehlikeye atmanın "reddedilen ve kınanan bir suçu" teşkil ettiği ve İsrail'in "hastaneleri, sağlık personelini ve sivilleri tekrar tekrar hedef alması da dahil" Gazze'de işlediği savaş suçlarının bir uzantısı olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in ihlallerine son verilmesi ve Gazze'deki hastanelerin ve sivillerin korunmasının sağlanması için "kararlı bir duruş" sergilemeleri çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması gerektiği vurgulandı.

Ürdün ordusu bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Ürdün sahra hastanesinin yakınlarına düzenlediği saldırıda Ürdünlü bir hemşirenin yaralandığını duyurmuştu.

Ürdün, Gazze Şeridi'nde iki sahra hastanesi kurmuştu. Bunlardan ilki 2009 yılında Gazze şehrinde kurulmuş ve 15 Kasım 2023'te İsrail'in saldırısına maruz kalmış, yedi personeli yaralanmıştı. İkincisi ise 2023 yılı kasım ayı sonlarında Han Yunus'ta kurulmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hastane, Sağlık, İsrail, Güncel, Sahra, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Saldırısını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlere zorla belge imzalatmaya çalıştı
Metroda Süs Kavgası Metroda Süs Kavgası
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Kızı Nehir Zeyrek’ten Ferdi Zeyrek’e duygusal veda: Bana hep “Baban varsa sorun yok“ derdi Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep "Baban varsa sorun yok" derdi
Pendik’te esrarengiz olay Ormana girdi bir daha haber alınamadı Pendik'te esrarengiz olay! Ormana girdi bir daha haber alınamadı
Rusya, Karabağ’ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor Rusya, Karabağ'ı Azerbaycan Toprağı Olarak Tanıyor
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti 2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
A Milli Takım’dan Meksika’ya karşı tatsız prova A Milli Takım'dan Meksika'ya karşı tatsız prova

18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
16:35
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16:31
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi
DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
08:41
Türkiye’nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu
08:25
ABD’de kaos büyüyor Halk karşı karşıya gelmeye başladı
ABD'de kaos büyüyor! Halk karşı karşıya gelmeye başladı
08:21
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti
08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
07:58
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor
07:39
Çorum’da düğün dönüşü facia Minibüs devrildi
Çorum'da düğün dönüşü facia! Minibüs devrildi
06:19
Ancelotti’den ilk maçında büyük başarı Brezilya Dünya Kupası’na gidiyor
Ancelotti'den ilk maçında büyük başarı! Brezilya Dünya Kupası'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 20:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'in Saldırısını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.