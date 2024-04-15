Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgedeki gerilimin güvenliği tehdit ettiğini belirtti

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede yaşananların, gerilimi daha fazla tırmandırabileceğini ve güvenlik ile istikrarı tehdit edebileceğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Reşid ile 2. Abdullah, Gazze'ye yönelik saldırının derhal durdurulması için çabaların yoğunlaştırılmasının ve Filistin halkının tüm meşru haklarını garanti altına alacak ve çatışma döngüsünü sona erdirecek adil ve kapsamlı bir çözüm bulmak için çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

Liderler ayrıca, Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini ve Kudüs'te kutsal mekanlara yönelik ihlalleri reddettiklerini dile getirdi.

Ürdün Kralı görüşmede, yaşananların, gerilimi daha fazla tırmandırabileceği ve güvenlik ile istikrarı tehdit edebileceğini dile getirdi.

Kral 2. Abdullah, Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların iki katına çıkarılarak mümkün olan her yolla ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Ürdün Kralı ayrıca, Irak'ın bölgedeki kilit rolünün önemini ve Ürdün ile Irak'ın güvenliğinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı ise iki ülke arasında siyasi, güvenlik, ticaret, ekonomi, enerji, çevre ve turizm alanlarında işbirliği ve ortak koordinasyonun pekiştirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Irak'ın istikrar ve güvenliğinin, bölgenin istikrar ve güvenliğinin bir parçası olduğunu belirten Reşid, terörle mücadelede ülkesine verdiği destekten ötürü Ürdün'e teşekkür etti.