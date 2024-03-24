Ürdün Kralı Gazze'deki durumu ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Kralı Gazze'deki durumu ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli olacak şekilde yardımların girmesi gerektiğini vurguladı. Kral Abdullah, Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmemesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in Refah kentine saldırmasının Gazze'deki sığınacak yerlerin azalmasına neden olacağından endişe duyulduğu ifade edildi.

24.03.2024 17:31  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve yeterli olacak şekilde yardımların girmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Ürdün Kralı, Gazze'ye yeterli olacak şekilde yardımların girmesi gerektiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Refah kentine saldırmasının, Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştireceği uyarısında bulunan Kral Abdullah, fanatik Yahudilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarına da dikkat çekti.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde, 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli miktarda kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Ürdün, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Gazze'deki durumu ele aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna alacak
    18:05 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna alacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.

  • Konya'nın Kulu ilçesinde 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi
    18:04 Konya'nın Kulu ilçesinde 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi

    Konya'nın Kulu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Erzincan'da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
    18:03 Erzincan'da patoz makinasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

    Erzincan'ın Dereyurt Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Engin H. (55), saman balyalarını patoza atarak saman haline getirmek isterken makineye kaptırdı. Yakınları ve çevredeki vatandaşlar yardım istedi ancak Engin H. ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  • Çorum Alaca'da TOKİ Konutları Bölgesinde Cami Yapımı Başladı
    18:02 Çorum Alaca'da TOKİ Konutları Bölgesinde Cami Yapımı Başladı

    Çorum'un Alaca ilçesinde belediye, TOKİ konutları bölgesinde cami yapım çalışmalarına başladı. Eski belediye araç parkı ile beraber yıkılan Sanayi Camii'nin yerine yeni cami yapımı için çalışmalara başlandı.

  • Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor
    18:01 Samsun Antika Sanat Pazarı büyük ilgi görüyor

    Samsun'da pazar günleri kurulan Antika Sanat Pazarı, geçmişe yönelik ürünler ile vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Pazarda plak, gramofon makinesi, gaz lambaları, kazan ve tencere gibi her türlü antika ürünler satışa sunuluyor. Pazarın amacı geçmişi geleceğe taşımak ve gençlere geçmişin belgeleriyle göstermek. Samsun ve bölge illerde yaşayan vatandaşlar her pazar günü kurulan pazarı ziyaret edebilirler.

  • Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti
    17:59 Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun'da seçim çalışmalarına devam etti. Babacan, partililer tarafından karşılandıktan sonra kentte seçim otobüsüyle tur atarak vatandaşları selamladı. İstiklal Caddesi'nde otobüsten inerek vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babacan, programına devam etmek üzere Samsun'dan ayrıldı.

  • Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi Miting Düzenledi
    17:57 Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi Miting Düzenledi

    Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.

  • CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Atık Yönetimi Açıklaması
    17:57 CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'dan Atık Yönetimi Açıklaması

    CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, atıkların çöp değil milli servet olduğunu vurgulayarak, atık yönetimi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti. Plastik, cam, kağıt, metal ve evsel atıkların ayrı ayrı toplanacağını ve geri dönüşümün sağlanacağını ifade eden Tugay, evsel atıkların organik kompost gübreye dönüştürülerek tarımsal üretim yapanlara ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Ayrıca, plastik atıklardan kent mobilyaları üretileceğini de açıkladı.

  • Özgür Özel, Aliağa'da:
    17:57 Özgür Özel, Aliağa'da: "İzmir'i Size Yedirtmeyiz. Vakıflara, Cemaatlere, Tarikatlara İzmir'i Peşkeş Çektirtmeyiz"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Aliağa'da; “Gelmişler, İzmir’de yetki istiyorlar. Bak bak ver bunlara yetkiyi, Karşıyaka İskelesi TÜGVA’ya, Alsancak İskelesi TÜRGEV’e, Asansör Allah muhafaza Ensar Vakfı’na, Paraşüt Kulesi de Okçuluk Vakfı’na verilecek. İzmir’in adayı bu vakıfların her birinin yönetimlerinde ya kendisi var ya en yakın arkadaşları var. İzmir’i size yedirtmeyiz, İzmir İzmirlilerindir. İzmir’in varlıkları İzmir’indir, İzmir’in simgeleri İzmir’indir. Gelip de vakıflara, cemaatlere, tarikatlara İzmir’i peşkeş çektirtmeyiz, nokta” dedi.


17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
14:55 Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı
14:51 İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’a gerçek belediyecilik geri dönecek İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul'a gerçek belediyecilik geri dönecek
14:33 ’8 ilde DEAŞ operasyon 40 şüpheli yakalandı '8 ilde DEAŞ operasyon! 40 şüpheli yakalandı
14:26 Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl Hastaneden ilk açıklama geldi Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
14:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok
13:20 Erdoğan ile Şimşek’in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama Erdoğan ile Şimşek'in emekli ikramiyeleri nedeniyle tartıştığı iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
12:03 Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü Seçim broşürü kavgası feci bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 18:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı Gazze'deki durumu ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement