Ürdün Kralı İsrail'den Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Uygulamalara Son Vermesini İstedi

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki tek taraflı uygulamalarına son vermesini istedi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, İsrail Meclisinde Filistinlileri temsil eden Arap vekillerden Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde ve bu bloka üye Ahmed et-Tıybi ve Yusuf el-Atavine'yi başkent Amman'da kabul etti.

Gazze'de acilen ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunması için en büyük çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ürdün Kralı, ülkesinin saldırıların durması ve Gazze'ye havadan ve karadan insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Kral 2. Abdullah, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi, Batı Şeria ve Kudüs'te gerilimin artması ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı uyguladığı şiddetin sürmesinin doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki tek taraflı uygulamalarına son vermesi ve gerilimin önlenmesi için tüm taraflarla beraber çalışılması gerektiğini ifade eden Ürdün Kralı, ülkesinin aynı Filistin devletinin bir uzantısı olan Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni ayırmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini vurguladı.

Ürdün Kralı ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) verilen desteğin sürdürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.