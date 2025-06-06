Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Yardım Çağrısı

06.06.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral 2. Abdullah, Gazze'de insani durumun hafifletilmesi için yardımların ulaştırılmasını istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, kötüleşen insani durumu hafifletmek için Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, İngiltere'nin başkenti Londra'da Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyeleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında açıklamada bulundu.

Toplantılarda başta Gazze Şeridi olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alan Kral 2. Abdullah, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve kötüleşen insani durumun hafifletilmesi için Filistinlilere yeterli yardım malzemesinin ulaştırılmasının sağlanması" gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede istikrarın sağlanması ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi ufuk oluşturma konusunda Birleşik Krallık'ın rolünün önemine işaret etti.

2. Abdullah görüşmelerde ayrıca işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Suriye'deki gelişmeleri de ele aldı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Londra, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

22:18
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:23:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.