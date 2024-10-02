Ürdün, Lübnan'a Üçüncü Yardım Uçağını Gönderdi

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AMMAN, 2 Ekim (Xinhua) -- Ürdün, Salı günü Lübnan'a yardım taşıyan üçüncü uçağını gönderdi.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre temel ihtiyaç ve malzemelerden oluşan yardım, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından bir C130 nakliye uçağıyla Lübnan ordusuna teslim edildi.

Ajans, Ürdün'ün ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla ikinci yardım uçağını Pazar günü Lübnan'a gönderdiğini hatırlattı.

Sevkiyatlar, geçtiğimiz hafta başlayan ve 2006'dan bu yana bölgedeki en yoğun askeri harekat niteliği taşıyan İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.