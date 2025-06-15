Ürdün ve Irak Liderlerinden İstikrar Vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün ve Irak liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah görüşmede, İsrail'in İran'a saldırılarının devam etmesinin çatışmayı derinleştirme ve bölgeyi istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığını belirtti.

Kral Abdullah ve Reşid, bölgede kapsamlı bir sükunetin sağlanması için Arap çabalarının yoğunlaştırılması gerektiğini konusunda mutabık kaldı.

Kral Abdullah ayrıca Ürdün'ün herhangi bir çatışmanın savaş alanı haline gelmesine ve güvenliğinin tehdit edilmesine izin vermemekte kararlı olduğunu kaydetti.

?????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.