Ürdün ve İrlanda Dışişleri Bakanları, Gazze\'deki felaketi ve kalıcı ateşkes çabalarını ele aldı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İrlandalı mevkidaşı Michael Martin ile bölgedeki gelişmeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 aydır sürdürdüğü saldırıların ortaya koyduğu "benzeri görülmemiş felaketi" ve Gazze'de "kalıcı ateşkes" çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Safedi ile İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in telefonda görüştüğü belirtildi.

Bakanların, görüşmede, " Orta Doğu'daki gelişmeleri, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşmak için gösterilen çabaları ve Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın yol açtığı benzeri görülmemiş insani acı ve felaketleri" değerlendirdikleri aktarıldı.

Ürdünlü Bakan, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına yönelik süregelen ihlallerini ve yasa dışı Yahudi yerleşimci şiddetini durdurmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Refah'a düzenlediği kara saldırısının durdurulması gerektiğini belirten Safedi, sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi gerekliliğine dikkati çekti.

Safedi, Filistinlilere yardım ulaştıran uluslararası yardım kuruluşları ve çalışanlarına insani görevlerini yürütebilmeleri için gerekli korumanın sağlanması ve yardım konvoylarının korunması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı, İrlanda'nın iki devletli çözüm uyarınca 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletini kurmaları için Filistin halkına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İrlandalı Bakan Martin de Ürdün'ün Gazze'de ateşkes sağlanması ve insani yardımların yeterli miktarda ve sürdürülebilir bir şekilde Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine ulaştırılması için gösterdiği çabaları övdü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 282'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 630 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 513 Filistinli hayatını kaybetti.