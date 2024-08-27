Ürdün ve Mısır, Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Gazze'de ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Bakanlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasının öncelikli çabaları olduğunu teyit etti." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de sağlanacak ateşkesin de bölgesel bir savaşa neden olabilecek gerilimi düşürmenin ilk adımı olacağına dikkat çekilen açıklamada, "Bakan Safedi, Mısır-Katar-ABD'nin Gazze'de ateşkes için sarf ettikleri çabaları desteklediklerini dile getirdi." denildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sürdürdüğü ihlallerinin de konuşulduğu vurgulanan açıklamada, Safedi ve Abdulati'nin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını şiddetle kınadıkları ifade edildi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" iddia etmişti.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.