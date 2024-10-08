Urfa Fıstığı için Fotoğraf Yarışması Düzenlendi

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Şanlıurfa fıstığını tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Bereket Urfa Fıstık" fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserler belli oldu.

Bir fıstık firmasının sponsorluğunda sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde fotoğraf sanatçıları Dilek Altun, Mehmet Sadık Alican ve Murat Ayneli yer aldı.

Yaklaşık 100 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Niyazi Kaya birinci, İzzet Aran ikinci ve Mahmut Yunusoğlu üçüncü oldu. 10 eser ise sergileme ödülü aldı.

Yarışmayı düzenleyen İsmail Bereket, Şanlıurfa'nın "Keten Köyneği Fıstığı"nın, 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldığını hatırlattı.

Kentin önemli değerlerinden fıstığı tanıtmak amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini aktaran Bereket, ödül alan ve katılan yarışmacılara teşekkür etti.