Urla Açıklarında 43 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.