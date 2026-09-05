Uruguay'da kuş gribi salgını sonrası ülke çapında acil durum ilan edildi - Son Dakika
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Uruguay'da kuş gribi salgını sonrası ülke çapında acil durum ilan edildi

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Uruguay'ın güneybatısındaki Colonia'da evcil kümes hayvanlarında kuş gribi virüsü tespit edilmesi üzerine ülke çapında acil durum ilan edildi. Yetkililer, ticari olmayan kümes hayvanlarının hareketine kısıtlama getirirken, etkilenen işletmelerin faaliyetlerini durdurma ve kuşları kapalı tesislerde tutma kararı aldı.

Uruguay'da evcil kümes hayvanlarında kuş gribi virüsünün tespit edilmesinin ardından ülke çapında acil durum ilan edildi.

Uruguay Hayvancılık, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Hayvancılık Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ülkenin güneybatısındaki Colonia'da bir kuş gribi salgını olduğunu doğruladı.

Tespitin ardından ülke çapında acil durum ilan edildi.

Yetkililer, ticari amaçlı olmayan kümes hayvanlarına yönelik sıkı hareket kısıtlamalarının yanı sıra ülke çapında "etkilenen işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması" emrini verdi.

Resmi Kümes Hayvanları İzleme Sistemi kapsamında kayıtlı olan hayvanlar ise kısıtlamadan muaf tutuldu.

Karar uyarınca ayrıca kuş türleriyle ilgili fuarlar, müzayedeler ve halka açık sergiler askıya alındı; yetkililer, yabani kuşlarla teması önlemek amacıyla serbest dolaşan ve evlerde yetiştirilen kümes hayvanlarının "kapalı ve üstü örtülü tesislerde" tutulmasını emretti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uruguay'da kuş gribi salgını sonrası ülke çapında acil durum ilan edildi - Son Dakika

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