Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Uşak'ın Banaz ilçesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Hatıplar köyündeki arpa ve buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyüp ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Banaz ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve 6 su tankeri ile Banaz Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çalışmaya, çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

Yangında tarım arazileri ve ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.