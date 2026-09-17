Uşak'ta 1-15 Eylül operasyonlarında 14 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1-15 Eylül döneminde düzenlenen operasyonlarda, 11 bin 163 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 381 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, 3 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.