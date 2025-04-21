Uşak'ta 23 Nisan Coşkusu: Ücretsiz Etkinlikler ve Konserler

(UŞAK) - Uşak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şenlikler, tiyatro gösterileri ve konserler ile kutlayacak. Belediye ayrıca etkinlik alanlarına ulaşım için ücretsiz servis hizmeti sunacak.

Uşak Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.30'da Çocuk Kent'te başlayacak Çocuk Şenliği kapsamında palyaçolar, maskotlar, Kent Orkestrası, Belediye Bandosu ve çeşitli oyunlar minik izleyicilerle buluşacak. Eğlenceli aktivitelerin gerçekleşeceği bu alana, saat 14.00 ile 17.00 arasında Atatürk Heykeli önünden, 14.30 ile 17.30 arasında ise Çocuk Kent önünden ücretsiz servis hizmeti sağlanacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuklar için hazırlanan "Kaybolan Renkler" adlı tiyatro oyunu, saat 14.30 ve 16.00'da iki seans halinde sahnelenecek. 23 Nisan akşamı saat 20.00'de Atapark'ta Uşak Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak. Kutlamalar 24 Nisan'da da devam edecek. Saat 20.00'de yine Atapark'ta sanatçı Hüseyin Kağıt, sahne performansıyla Uşaklılarla buluşacak.