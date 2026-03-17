Uşak\'ta Tarihi Eşya Operasyonu

Uşak'ta bir evde farklı dönemlere ait 161 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Işık Mahallesi'nde F.K'ye (46) ait eve operasyon düzenlendi.
Aramada, farklı dönemlere ait 161 sikke, yüzük ve kolye ucu gibi 7 tarihi obje ile 1 dedektör ele geçirildi.
F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?