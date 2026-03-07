Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 313 gram metamfetamin, 907 kullanımlık A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 25 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
