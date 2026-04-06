Uşak Belediye Başkan Vekilliğine Özlem Terekeci Özkan Seçildi... Özkan: "Önemli Olan Uşak Halkı İse Gerisi Teferruattır"

06.04.2026 15:44  Güncelleme: 16:40
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanmasının ardından yapılan seçimde, CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, 18 oy alarak Başkan Vekili oldu. Özkan, yönetimi şeffaflık ve ortak akıl ile sürdüreceğini söyledi.

(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Uşak Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde 18 oy alan CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Başkan Vekili oldu. Özkan, "Başkan Vekilliği süresince Meclis arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu, şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkı ise gerisi teferruattır" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Uşak Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi gerçekleştirildi. Mecliste yapılan oylamanın ilk iki turunda adaylar, yasal olarak gerekli olan 22 oy sayısına ulaşamadı. İlk iki turda CHP grubunun adayı Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken, AK Parti grubunun adayı Şemsettin Karabulut 9 oyda kaldı. Oylamada 2 boş oy kullanılması nedeniyle seçim üçüncü tura taşındı.

Mevzuat gereği üçüncü turda salt çoğunluğun yeterli olduğu oylamada, Hatice Terekeci Özkan 18 oy alarak Uşak Belediye Başkan Vekili seçildi. AK Parti'nin adayı Şemsettin Karabulut ise 9 oy aldı. Bu turda da 2 boş oy kullanıldı. Böylece Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediyesi'nde Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Seçimin ardından konuşan Özkan, "Başkan Vekilliği süresince Meclis arkadaşlarımla bu süreci ortak akıl, sağduyu, şeffaflık içerisinde yürüteceğimize inancım tamdır. Önemli olan Uşak halkı ise gerisi teferruattır" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Özkan Yalım, Tutuklama, Belediye, Güncel, Uşak, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
