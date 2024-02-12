Üsküdar'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üsküdar'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı

Üsküdar\'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı

Üsküdar'da bir ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Restoranda kimsenin olmaması şans eseri faciayı önledi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

12.02.2024 03:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜSKÜDAR'da ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında şans eseri restoranda kimse bulunmazken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kaza sırasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından, restorana gelen zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

KAZA ANI KAMERADA

Hafif ticari aracın restorana girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan restorana girdiği anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çamlıca, İtfaiye, Güvenlik, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 08:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement