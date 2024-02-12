Üsküdar\'da hafif ticari araç restorana girdi: 2 yaralı

ÜSKÜDAR'da ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında şans eseri restoranda kimse bulunmazken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kaza sırasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından, restorana gelen zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.
KAZA ANI KAMERADA
Hafif ticari aracın restorana girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan restorana girdiği anlar, görüntülere yansıdı.
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