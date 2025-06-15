Üsküdar'da Trafik Kapanacak

Üsküdar'da düzenlenecek "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" konulu "Özgür Gazze Mitingi" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Saadet Partisi tarafından Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de düzenlenecek miting kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar Üsküdar-Harem sahil yolu ile Hakimiyet-i Milliye, Paşalimanı, Kuzguncuk Çarşı ve Abdullah Ağa caddelerinde trafik akışı verilmeyecek.

Sürücüler için kapatılan yollara alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Nuhkuyusu, Gümüşyolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa, Halk, Cumhuriyet ve Dr. Fahri Atabey caddeleri belirlendi.