Üsküdar ve Esenyurt\'ta Kumar Oynanan Mekanlara Baskın: 22 Kişiye Para Cezası

ÜSKÜDAR ve Esenyurt'ta sanal ve gerçek kumar oynanan iki mekana yapılan baskında 22 kişiye toplam 127 bin lira para cezası kesildi. İşletmecilerle ilgili adli işlem başlatılırken, iş yerlerinde bulunan kumar oynatmakta kullanılan oyun kağıdı, bilgisayar, hard diskler ve oyun pulları gibi eşyalara el konuldu.

KIRAATHANEYİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, Uncular Caddesi'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine soruşturma açıldı. Kıraathane olarak işletilen mekana baskın yapan ekipler 16 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayanlara toplam 102 bin 800 lira para cezası kesildi. Mekanda ayrıca 2 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kapalı mekanda tütün mamulleri tüketildiği tutanakla tespit edildi. İş yerinde bulunan kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 lira, bin 200 Euro ve 20 bin dolar paraya da polis tarafından el konuldu. İş yerinde yapılan aramada 360 oyun pulu ile 8 deste iskambil kağıdı bulundu. Daha önceden 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen iş yeri işletmecisi K. D. (57) hakkında adli işlem başlatıldı.

ESENYURT'TA SANAL KUMAR OYNAYANLARA DA BASKIN YAPILDI

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesinde bulunan başka bir mekanda sanal tombala oynandığı ihbarı üzerine baskın yapıldı. Bilgisayarlar üzerinden sanal tombala oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunun 34. maddesi gereği toplam 24 bin 330 lira para cezası kesildi. Sanal kumar oynatmakta kullanılan 6 hard disk ve bilgisayara polis tarafından el konulurken, sigortasız işçi çalıştıran ruhsatsız olduğu belirlenen mekan zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan İş yerinin işletmecisi F.D. (56) ile ilgili adli işlem başlatıldı.