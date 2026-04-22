Usta Oyuncu Ferdi Atuner Hayatını Kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tiyatro, opera ve sinema oyuncusu Ferdi Atuner geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Türk tiyatro ve televizyon dünyasının kıymetli ismi Ferdi Atuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca sahneye ve ekrana kattığı değerli eserlerle hafızalarda iz bırakan Atuner'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Sanatımızın usta isimlerinden biri olarak bıraktığı miras, daima saygıyla anılacaktır."

Ferdi Atuner kimdir?

1 Ocak 1944, Erzincan doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı. Gülriz Sururi-Engin Cezar Tiyatrosu'nda oynadı. Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alan usta isim, seslendirme çalışmalarıyla da hafızalarda yer etti.