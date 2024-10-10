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Utsushi Dans Gösterisi İstanbul'da

Japon dansı 'Utsushi', 24-25 Ekim'de İstanbul'da Türkiye-Japonya ilişkileri için sahnelenecek.

10.10.2024 14:46
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"Utsushi" dans gösterisi, Türkiye- Japonya ilişkilerinin 100. yıl dönümü vesilesiyle 24-25 Ekim'de Zorlu PSM'de sahnelenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festivale konuk olacak topluluk, "28. İstanbul Tiyatro Festivali"nde izleyiciyle buluşacak.

Yaklaşık bir saatlik Japon dans gösterisi, Butoh'un ustası Ushio Amagatsu'nun koreografisi ve tasarımıyla hazırlandı.

Sanatçı Amagatsu'nun 45 yıllık sanat birikimini yansıtan özgün retrospektif eser, sahnede dans eden 6 beyaz figür aracılığıyla mutluluk, üzüntü, acı ve umut duygularını seyircilere sunuyor.

Doğayla derin bir diyalog kuran, rüzgarla savrulan kumların bile koreografinin bir parçası olduğu gösteride, doğa sanatı yansıtırken sanat da doğayla bütünleşiyor.

Butoh, 1960'lı yıllarda Hiroşima sonrası kuşağın sınırlarını aşarak, Japon çağdaş dansına radikal bir yaklaşım getiren bir dans biçimi olarak biliniyor.

Hijikata ve Kazuo Ono tarafından geliştirilen sanat dalı, bedenleri tamamen beyaza boyanmış erkek dansçılar tarafından icra ediliyor.

Kaynak: AA

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