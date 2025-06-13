Uysal'dan Suriye ve İsrail Açıklaması

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, " Orta Doğu'nun belkemiği Suriye'nin çökertilmesi ile kırıldı. Maalesef Türkiye'yi de tehdit edecek gelişmeler yaşanıyor. Trump'ın ABD Başkanlığı için neredeyse duacı olan ve ahbap-çavuş ilişkileriyle kendilerini kurtaracağını düşünen AKP iktidarının da maalesef bölgedeki bu çöküşe politik tercihleriyle deyim yerindeyse odun taşımasıyla süreç hızlandı... Netenyahu hükümetini bir kez daha lanetliyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından, İsrail'in İran'a saldırısını kınadı. Uysal, "Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adım adım işliyor; Irak, Suriye ve şimdi de İran" başlığıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye de depremin merkez üssüne doğru yaklaştı"

"Ortadoğu'nun belkemiği Suriye'nin çökertilmesi ile kırıldı. Maalesef Türkiye'yi de tehdit edecek gelişmeler yaşanıyor. Trump'ın ABD Başkanlığı için neredeyse duacı olan ve ahbab-çavuş ilişkileriyle kendilerini kurtaracağını düşünen AKP iktidarının da maalesef bölgedeki bu çöküşe politik tercihleriyle deyim yerindeyse oldun taşımasıyla süreç hızlandı. ve Türkiye de depremin merkez üssüne doğru yaklaştı! Kuruluşundan bu yana çeşitli güvenlik endişelerini bahane ederek bölgede ve küresel ölçekte bir güvenlik endişesi haline gelmiş, bir buçuk yıldır Hamas'ı bahane ederek binlerce insanı, çocuğu, sivili toplu biçimde katletmiş İsrail, Amerika'nın ve Batı'nın cevaz vermesi, göz yumması ile uzun yıllar sürecek bir savaşın ve çatışmanın fitilini ateşlemiştir.

"Netenyahu hükümetini bir kez daha lanetliyoruz"

İsrail'in bu sabaha karşı İran'a yönelik 'önleyici' adını verdiği, Uluslararası Hukuku hiçe sayan ve nükleer müzakerelerin arefesinde giriştiği bu saldırılar, İsrail'in bir güvenlik endişesi taşımadığının, Suriye'deki istikrarsızlıklardan faydalanarak aleni hale getirdiği ve Filistin sınırları dışına taşıdığı 'yayılmacı' politikalarının bir ispatıdır. Bu yüzyılın başında Bosna'da, bir buçuk senedir Gazze'de olana bitene, mezalime sessiz kalan Batı'nın bir 'din birliği' içinde olduğu, İslamafobinin dış politika unsuru haline geldiğini bizlere teyit eden bu sessizlik tüm insanlık için ürkütücüdür. Netenyahu hükümetini bir kez daha lanetliyoruz! Ama unutulmamalıdır ki İsrail, ABD projeksiyonları ve politikalarının taşıyıcısıdır"