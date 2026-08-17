Uyuşturucu Skandalı Malezya Havayollarında - Son Dakika
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Uyuşturucu Skandalı Malezya Havayollarında

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Malezya Airlines, pilot M.S.O.'nun uyuşturucu kullanımı sonrası tüm pilotları ve kabin memurlarını test edecek.

MALEZYA Airlines'ın Kuala Lumpur-Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot M.S.O.'nun, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uyuşturucuyla yakalanmasının ardından yapılan testte uyuşturucu kullandığının tespit edilmesi üzerine, havayolundaki tüm pilotlar uyuşturucu testinden geçirildi. Havayolu şirketi, pilotların ardından kabin memurlarının tamamının da uyuşturucu testinden geçirileceğini açıkladı.

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda 28 Temmuz'da meydana gelen olayda, Kuala Lumpur-Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot M.S.O.'nun bavulu şüpheli bulundu. Görevliler tarafından X-ray cihazından geçirilen bavulda yapılan aramada, 14 büyük paket içerisinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap, el bagajında ise 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Pilot M.S.O.'nun yapılan testinde uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yaşanan olayın ardından kurum içinde çalışma başlatan Malezya Airlines, tüm pilotların uyuşturucu testinden geçirilmesine karar verdi. Aktif görev yapan 1.260 pilotun tamamına zorunlu uyuşturucu taraması yapıldı. Test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı açıklandı.

SIRA KABİN MEMURLARINDA

Havayolu şirketi, 18 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 2 bin 840 kabin memurunun uyuşturucu testinden geçirileceğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Havacılık, Malezya, Güncel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Skandalı Malezya Havayollarında - Son Dakika

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