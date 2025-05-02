Uzaydan Gelen 37 Kilogram Bilimsel Örnekler - Son Dakika
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Uzaydan Gelen 37 Kilogram Bilimsel Örnekler

Çin'in Tiangong uzay istasyonundaki deneylerden elde edilen örnekler Dünya'ya ulaştı.

02.05.2025 15:37
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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tiangong uzay istasyonunda yürütülen 25 bilimsel deneyden elde edilen toplamda yaklaşık 37,25 kilogram ağırlığa sahip son örnekler Dünya'ya getirildi.

Yörüngedeki laboratuvardan getirilen deney malzemelerinin 8. partisini teşkil eden örnekler, Shenzhou-19 dönüş kapsülü ile çarşamba günü Dünya'ya gönderildi. Çin Bilimler Akademisi'den perşembe günü yapılan açıklamaya göre gönderilen malzemeler, uzay yaşam bilimleri, malzeme bilimi ve yeni uzay teknolojileri alanlarında yürütülen deneylerden elde edildi.

İniş alanından hızlıca Beijing'e götürülen uzay yaşam bilimleri deneylerinin zamana duyarlı örnekleri, akademiye bağlı Uzay Kullanımına Yönelik Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'nin kontrolünün ardından çarşamba günü ek araştırmalar yürütecek bilim insanlarına teslim edildi.

Uzay istasyonunun faaliyet aşamasında Dünya'ya gönderilen en fazla çeşitliliğe sahip biyolojik örnekler arasında 20 farklı türde malzeme bulunuyor. Ajansın verdiği bilgilere göre örnekler arasında kemik hücreleri, insan kök hücreleri, bronş epitel hücreleri, insan ve hayvan embriyoları, protein örnekleri ve meyve sinekleri yer alıyor.

Araştırmacılar, bu örnekleri analiz ederek uzayda kemik kaybında etkili olan hücresel mekanizmaların yanı sıra yerçekimsiz ortamın insan kök hücrelerinin büyümesi ve onarımı üzerindeki etkisi ile uzaydaki radyasyonun kanserin gelişimindeki rolü gibi kilit öneme sahip sorulara yanıt bulmaya çalışacak.

Bilimsel araştırmalarda uzay ortamının, memeli embriyosunun erken gelişimini nasıl etkilediği ve yerçekimsiz ortamdaki protein yapısı ile protein işlevi arasındaki ilişkiyi nasıl değiştirdiği de incelenecek. Meyve sinekleriyle ilgili deneylerde ise bu canlıların uzayın benzersiz şartlarına uyumu araştırılacak.

Bu araştırmaların bulgularının, uzay görevleri sırasında insan sağlığının korunması konusunda kritik öneme sahip veriler ve kuramsal destek sağlaması beklenirken, Dünya'daki tıbbi araştırmalar için önemli ipuçları sunabileceği tahmin ediliyor.

Tungsten alaşımları, yüksek dayanıklılığa sahip çelik, özel kristaller, yarı iletken malzemeler, Ay toprağı takviye bileşenleri ve yeni yağlama malzemelerinin aralarında bulunduğu malzeme bilimi örneklerinin ilerleyen tarihlerde Beijing'e götürülmesi planlanıyor.

Çin Bilimler Akademisi, bu konuda yürütülecek araştırmaların, jet motoru bileşenleri, derin morötesi litografisi, Ay'da inşaat, esnek güneş enerjisi dizileri gibi büyük konuşlandırılabilir uzay yapıları ve dayanıklı uzay yağlama malzemeleri gibi gelecekte yürütülecek derin uzayın keşfi için can alıcı önemdeki bir dizi gelişmiş uygulama için yeni nesil malzemelerin geliştirilmesine destek olmasının amaçlandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

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