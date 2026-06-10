Uzlaştırmacılar Haftası Paneli Tekirdağ'da - Son Dakika
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Uzlaştırmacılar Haftası Paneli Tekirdağ'da

10.06.2026 12:49
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Tekirdağ Adliyesi'nde uzlaştırma ve toplumsal barış konulu panel düzenlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uzlaştırmacılar Haftası kapsamında panel gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığınca her yıl kutlanan Uzlaştırmacılar Haftası etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Adliyesi'nde düzenlenen programa yargı mensupları, uzlaştırmacılar, avukatlar ve davetliler katıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, panelin açılışında yaptığı konuşmada, uzlaştırma kurumunun toplumsal uzlaşı kültürünün gelişmesine ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Panelin yöneticiliğini yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Deren Özkol da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının toplumsal barış açısından önem taşıdığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı Sedat Taş ise sunumunda uzlaştırma kurumunun hukuki altyapısı, uygulama süreçleri ve taraflara sağladığı faydalara ilişkin bilgi verdi.

Hafta kapsamında Tekirdağ Adliyesi'nde kurulan stantta vatandaşlara, dava taraflarına, kolluk kuvvetlerine ve uzlaştırmacılara uzlaştırma kurumunu tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Katılımcılar uzlaştırma süreci hakkında bilgilendirildi.

Program, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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