Vahap Seçer, Mezitli'de İftar Sofrasını Paylaştı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli'nin Akdeniz Mahallesi'nde yurttaşlarla iftar yaptı. Seçer, "Sizlerin vergilerinden bize gönderilen kaynaklarla yaptığımız iftarlarımız kabul olsun. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetindeyiz, sizlerin yanındayız" dedi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer, ramazan ayı boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla bir arada olmaya devam ediyor. Seçer çifti, bu kapsamda son olarak Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yurttaşlarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Akdeniz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına Seçer çiftinin yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ile Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, siyasi partilerin ilçe başkanları, Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda Mezitlili yurttaş katıldı.

Başkan Seçer, iftar sofrasında buluşan insanların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"İftar buluşmaları gerçekten çok farklı ve güzel bir atmosfer"

"Sizlerin sevgisi, saygısı bizi görevimizi daha iyi yapmaya teşvik ediyor. Sabahları daha erken kalkmaya başlıyoruz. Sağ olun, var olun. Her zaman yanımızda oldunuz. Özellikle Mezitlili hemşehrilerime bizlere güveninden ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşam yaptığımız iftar buluşması gerçekten farklı bir atmosferde ve çok güzel. Allah kesenize bereket versin. Sizlerin vergilerinden bize gönderilen kaynaklarla yaptığımız iftarlarımız kabul olsun. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetindeyiz, sizlerin yanındayız."

"Ramazan ayı paylaşmak ve bir olmaktır"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise iftar sofralarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Ramazan ayı; paylaşmak ve bir olmaktır. Büyükşehir Belediyemiz bizimle soframızı paylaştı. Din, dil, ırk gözetmeksizin 13 ilçeye hizmet götüren Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde buluştuk"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisindeki bu güzel akşamında buluştuk. Siz değerli Mezitlili hemşehrilerimizle iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bir gün değil 365 gün vatandaşını düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sofrasında bulunan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Mezitli kendisine yakışanı yapmış. Bizi bu sofranın etrafında buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Sizler de her zaman destek oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bu iftar yemeği kabul olsun. Kendisi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Buraya uzaktan, yakından katılan tüm hemşehrilerimin şimdiden Ramazan Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, iftar programından sonra muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Seçer, Meral Seçer ve Başkan Tuncer, iftar programının ardından Mezitli'de görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Tuncer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerine yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkür ederek, Büyükşehir ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Seçer, Mezitli'deki Atıksu Arıtma Tesisi'ne yapacakları dokunuşlar ile kokuyu azaltacaklarını kaydetti. Seçer, ayrıca MESKİ tarafından Mezitli'ye yapılacak çalışmaların detaylarını da muhtarlarla paylaştı. Büyükşehir tarafından Mezitli'ye yapılan ve yapılacak yol çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Seçer, yeni başladıkları çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Seçer, ilçe belediyeleri ile her alanda uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Seçer, "Biz buradayız. Biz şehirde her şeyden öte ayrımcılığı yok ettik. Bizim belediyemiz halkını düşünen bir belediye" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarla diyaloglarının da iyi olduğundan söz ederek, "Mezitli'nin geleceğinden hiç endişemiz yok. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.