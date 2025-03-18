Vahap Seçer, Mezitli'de İftar Sofrasını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vahap Seçer, Mezitli'de İftar Sofrasını Paylaştı

Geniş Video İzle

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli'nin Akdeniz Mahallesi'nde yurttaşlarla iftar yaparak, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı. Seçer, iftar programlarında halka hizmet ve desteği için teşekkür etti.

18.03.2025 09:31  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli'nin Akdeniz Mahallesi'nde yurttaşlarla iftar yaptı. Seçer, "Sizlerin vergilerinden bize gönderilen kaynaklarla yaptığımız iftarlarımız kabul olsun. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetindeyiz, sizlerin yanındayız" dedi.

Başkan Seçer ve Meral Seçer, ramazan ayı boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında yurttaşlarla bir arada olmaya devam ediyor. Seçer çifti, bu kapsamda son olarak Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde yurttaşlarla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Akdeniz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına Seçer çiftinin yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ile Talat Dinçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, siyasi partilerin ilçe başkanları, Meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda Mezitlili yurttaş katıldı.

Başkan Seçer, iftar sofrasında buluşan insanların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"İftar buluşmaları gerçekten çok farklı ve güzel bir atmosfer"

"Sizlerin sevgisi, saygısı bizi görevimizi daha iyi yapmaya teşvik ediyor. Sabahları daha erken kalkmaya başlıyoruz. Sağ olun, var olun. Her zaman yanımızda oldunuz. Özellikle Mezitlili hemşehrilerime bizlere güveninden ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşam yaptığımız iftar buluşması gerçekten farklı bir atmosferde ve çok güzel. Allah kesenize bereket versin. Sizlerin vergilerinden bize gönderilen kaynaklarla yaptığımız iftarlarımız kabul olsun. Sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetindeyiz, sizlerin yanındayız."

"Ramazan ayı paylaşmak ve bir olmaktır"

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise iftar sofralarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Seçer'e teşekkür ederek, "Ramazan ayı; paylaşmak ve bir olmaktır. Büyükşehir Belediyemiz bizimle soframızı paylaştı. Din, dil, ırk gözetmeksizin 13 ilçeye hizmet götüren Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde buluştuk"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisindeki bu güzel akşamında buluştuk. Siz değerli Mezitlili hemşehrilerimizle iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece bir gün değil 365 gün vatandaşını düşünen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" dedi.

İftar sofrasında bulunan CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "Mezitli kendisine yakışanı yapmış. Bizi bu sofranın etrafında buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Sizler de her zaman destek oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz" diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise "Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bu iftar yemeği kabul olsun. Kendisi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Buraya uzaktan, yakından katılan tüm hemşehrilerimin şimdiden Ramazan Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer, iftar programından sonra muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Seçer, Meral Seçer ve Başkan Tuncer, iftar programının ardından Mezitli'de görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Tuncer, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerine yapılan hizmetler için Başkan Seçer'e teşekkür ederek, Büyükşehir ile uyum içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Seçer, Mezitli'deki Atıksu Arıtma Tesisi'ne yapacakları dokunuşlar ile kokuyu azaltacaklarını kaydetti. Seçer, ayrıca MESKİ tarafından Mezitli'ye yapılacak çalışmaların detaylarını da muhtarlarla paylaştı. Büyükşehir tarafından Mezitli'ye yapılan ve yapılacak yol çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Seçer, yeni başladıkları çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Seçer, ilçe belediyeleri ile her alanda uyum içerisinde çalıştıklarını aktararak, yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Seçer, "Biz buradayız. Biz şehirde her şeyden öte ayrımcılığı yok ettik. Bizim belediyemiz halkını düşünen bir belediye" dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarla diyaloglarının da iyi olduğundan söz ederek, "Mezitli'nin geleceğinden hiç endişemiz yok. Çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Belediye, Politika, Akdeniz, Mezitli, Mersin, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vahap Seçer, Mezitli'de İftar Sofrasını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı 2 organize suç örgütü çökertildi, 80 şüpheli yakalandı
Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev

09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
08:22 Hayatını kaybeden Tanyeli’nin vasiyeti ortaya çıktı Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
15:49 Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
15:45 Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
15:25 Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
15:14 Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
15:03 Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
15:03 Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
14:37 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
14:34 Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 10:04:25. #7.12#
SON DAKİKA: Vahap Seçer, Mezitli'de İftar Sofrasını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.