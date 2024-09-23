Vahdettin Özkan Konya'dan Uğurlandı - Son Dakika
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Vahdettin Özkan Konya'dan Uğurlandı

Vahdettin Özkan Konya\'dan Uğurlandı

Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, Konya'da uğurlama töreniyle veda etti.

23.09.2024 16:49
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan için Konya'da uğurlama töreni düzenlendi.

Konya Valiliğince, Meram Belediyesi Tantavi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Özkan, Konya'ya ve Konya'lılara hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.

Konya'nın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Özkan, "Konya'da bulunmak, Konya'da hissettiklerimiz ayrı bir gurur olsa gerek. Hazreti Pir'in diyarında, Mevlana'nın, alimlerin, ariflerin geleneğinin sürdürüldüğü bir şehirdeyiz. Siz Konya'lılara hizmet etmeyi, sizlerle beraber olmayı hayatımda bir ayrıcalık olarak görüyorum. Bütün mesai arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, meslek kuruluşlarımız, sanayicilerimiz ve emektarlarımızla, gönül birliği ile iyi bir şekilde şehrimize hizmet etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Özkan, kentte yaşam kalitesinin arttırılması için kamu kurumları, belediyeler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde gece-gündüz çalıştıklarını, Konya insanının ne kadar özverili ve hayırsever olduğuna da görev yaptığı süre boyunca şahit olduğunu vurguladı.

Konya'da insani değerler ortak paydasında birlik ve beraberliğin olduğunu söyleyen Özkan, şöyle konuştu:

"Bizim temennimiz, duamız bu durumun daim olmasıdır. Tabii ki çalışma süremizce iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. İyi günlerimizde hep beraber iyiye koşturduk, kötü günlerimizde bu kötü günleri bertaraf edebilmek için yine hep beraber koştuk. Bilerek veya bilmeyerek kırdığımız mesai arkadaşlarımız veya vatandaşlarımız olmuşsa haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizden taraf helal olsun diyorum. Ben Konya'yı unutmayacağım, sizleri unutmayacağım."

Konuşmasının ardından Özkan, programa katılanlarla ayrı ayrı tokalaşarak vedalaştı.

Uğurlama töreninde kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile iş insanları yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vahdettin Özkan Konya'dan Uğurlandı - Son Dakika

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