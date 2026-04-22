Vali Akmeşe'den 23 Nisan Mesajı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Akmeşe'den 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Akmeşe, 23 Nisan Bayramı'nda çocukların geleceği için umut dolu mesaj verdi.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akmeşe, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin millete ait olduğunu belirten Akmeşe, TBMM'nin milli irade ve devlet hayatının temel dayanağı haline geldiğini aktardı.

Akmeşe, TBMM'nin o günden bugüne birlik ve beraberliğin en sağlam güvencelerinden biri olarak varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin sonsuz güvenin nişanesi olduğunu belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacaktır. Onların gözlerindeki umut, taşıdıkları heyecan ve kurdukları hayaller Türkiye'nin aydınlık yarınlarının en güçlü ifadesidir. Köklü tarihi ve güçlü toplumsal yapısıyla Niğde'mizde de çocuklarımızın en iyi imkanlarla yetişmesi, huzur ve güven içinde geleceğe hazırlanması için tüm kurumlarımızla birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Başta Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, TBMM'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:20:21. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.