Vali Aktaş'tan AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika
Vali Aktaş'tan AA'ya Kutlama Mesajı

05.04.2026 12:55
Kocaeli Valisi Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutlayarak başarılarını övdü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan ve basın dünyasının saygın kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansının, milli mücadele döneminden bu yana Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan AA'nın, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermediğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanarak, tüm ajans çalışanlarını kutlar, başarılarınızın devamını dilerim."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Aktaş'tan AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Vali Aktaş'tan AA'ya Kutlama Mesajı - Son Dakika
